春節工安不打烊 台中捷運綠線工地整備
春節工安不打烊，台中市交通局長王義川今天前往台中捷運綠線G9站工地視察整備工作時說，每天都有專人值班，不定期巡視捷運沿線工地情形，確保民眾生命安全。
王義川前往捷運綠線G9站工地視察春節前整備工作，同時勉勵現場工作人員務必加緊腳步完成施工材料整理、機具固定等作業。
王義川表示，春節期間工安不打烊，市府交通局、台北市政府捷運工程局及各工程標施工廠商已完成緊急聯繫資料彙整，每天皆有專人值班，不定期巡視捷運沿線工地情形，將以公共安全為最優先考量，確保民眾生命安全。
王義川指出，捷運綠線為台中市重大交通建設，目前整體工程計畫進度已達67%，包括完成高架橋梁工程吊裝、北屯機廠至G9站軌道鋪設等作業；電聯車今年年初也在日本完成車體測試，預計於春節後運抵台中，並至北屯機廠整備及一系列的功能測試與驗證，屆時將有歡迎儀式，民眾可看見電聯車在高架軌道上測試。
交通局表示，春節停工前，捷運各工地將事先鋪設防塵黑網，並確保施工圍籬穩固並封閉大門，同時設定電子保全系統，於部分工區更派24小時保全人員巡守以避免民眾私闖。
此外，春節期間，工區將備有緊急應變措施，如發電機、挖土機、噴漿設備和沙包等搶救設備，以因應緊急事故發生，確保公眾安全。1060126
(中央社)
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