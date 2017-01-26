童仲彥退出民進黨 李秀環：很難堪難過

台北市議員童仲彥涉嫌家暴妻子李秀環，今天上午宣布退出民進黨。李秀環說，對於這樣的結果，只能說很難堪、難過。

遭指家暴妻子引起軒然大波的童仲彥今天上午在社群網站臉書（facebook）表示，因家庭及個人問題，損及摯愛民主進步黨形象，自責不已，深自檢討，即日起退出民進黨。

李秀環對此回應，無論民進黨、童仲彥怎樣做決定她都沒有意見，因為這是公領域的部分。

她也說，許多記者都可以看見，當童仲彥在議會舉辦記者會時，她不會因為自己是議員夫人就不做事，她依然認真做她該做的事，對於這樣的結果，只能說很難堪、難過。1060126

(中央社)