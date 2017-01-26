死馬當活馬醫 助王建民上季重返大聯盟

台灣旅美投手王建民上季在皇家隊重登大聯盟舞台，能有這樣驚人的躍進，全因經紀人要他「死馬當活馬醫」，他才接觸新的訓練，並在調整完成後，如願重返大聯盟。

王建民前陣子休假時返台，接受電視台除夕特別節目專訪，在談到上季能被堪薩斯皇家隊相中，重返大聯盟的驚奇之旅的關鍵，王建民表示，全因經紀人一句「死馬當活馬醫」。

王建民生涯在關注度最高、壓力最大的紐約洋基隊起步，但他無懼壓力，靠招牌伸卡球站穩大聯盟，2006年、2007年，連兩年拿下單季19勝成績，達到生涯巔峰，讓全台灣為他陷入瘋狂。

2009年王建民經歷肩傷開刀，之後在大、小聯盟間浮浮沉沉，但他憑著信念，積極調整自己的身體、心理狀態，「設定的目標就是要再站回大聯盟投手丘上，想證明自己還能再丟，所有的付出就是為了能再回到球場上」。

面臨棒球職涯關卡，王建民當初接觸到德州棒球農場的訓練，但因為沒有試過也不敢去嘗試，當時經紀人開玩笑對他說，「你也沒救了，就死馬當活馬醫」，同時中華職棒中信兄弟投手鄭錡鴻也分享他的經驗，王建民才決定嘗試不同的東西，去做改造特訓，也造就他之後重登大聯盟舞台的感人故事。1060126

(中央社)