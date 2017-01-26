竹市農銷公司捐年菜 為新住民家庭加菜

新竹市農產運銷公司推出「幸福年菜」，春節前夕和蔬菜、青果公會合作，捐贈幸福年菜，透過市府社會處送往50個新住民家庭，在農曆新年「加菜」，增添溫馨氣氛。

農產運銷公司總經理倪冠勛表示，「幸福年菜」是竹市農產運銷公司今年推出的創舉，包括高麗菜、包心白菜、紅黃彩椒、金針菇、長年菜等15樣年節所需蔬菜，限量500套，不但品質保證、物超所值，也解決沒有時間採買年菜家庭的困擾。

「大獲好評，電話都接不完。」倪冠勛指出，500組幸福年菜剛推出就詢問不斷，春節前夕加碼捐出50組給新住民家庭，期讓新住民朋友感受溫暖及濃郁年節氣息。

「省了很多錢，送到心坎裡！」來自中國大陸的張小姐表示，這是最實在的新年禮物，感到很幸福；另名新住民盧小姐則說，看到送來的當令新鮮蔬菜，讓她非常感動，在年前感受溫暖，也讓他們有被重視的感覺。

新竹市長林智堅表示，市府除持續提供更便利、更安心的各項社會福利措施，也結合公、私部門資源，打造「愛、和諧、攜手互助」幸福城市，讓愛散播到每個角落。

竹市社會處表示，近日各界愛心企業及商家愛心傳愛不斷，包含捐贈復康巴士、獨居長者年菜及平日捐贈的白米等民生物資等，市府對於各界的愛心深表感謝，並期待號召更多愛心企業共襄盛舉。1060126

(中央社)