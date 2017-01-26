春節前大吃 女魚刺卡喉差點穿出食道
春節前後，親友相聚免不了大吃大喝，台南王姓女子聚餐時，吞了1 大塊魚肉，驚覺異物卡在喉咽，劇痛難忍，急診開刀，取出1根長寬約3公分魚骨，才化解穿出食道的危機。
奇美醫學中心耳鼻喉科部醫師劉璟鋒今天指出，王女日前和親友相聚，氣氛熱烈，邊吃邊聊，因聊太開心，沒注意細嚼慢嚥，沒想到在吞下一大塊魚肉後，驚覺異物卡在咽喉。
王女趕緊吞了幾口飯、喝了幾口水，想把異物嚥下去，也嘗試喝醋，試圖溶解異物，情況卻更加惡化，喉嚨劇痛難忍。
眾人當下慌了手腳，趕緊送急診，被檢出1支大魚骨卡在食道，又大又銳利，且離大血管相當近，非常危險，醫師隨即將王女全身麻醉，以食道鏡取出魚骨。
劉璟鋒表示，在台灣，角刺鯁喉時有耳聞，但吞下這麼大根的魚骨，又卡在食道的案例，較為罕見。何況王女這根魚骨呈三角形，相當銳利，離大血管只有2公分，一旦穿出食道，後果不堪設想。
劉璟鋒建議，民眾若發生魚刺或異物鯁到，絕對不要相信古老偏方，嘗試大口吞飯或喝醋，否則可能將魚刺推得更深，反而造成更大傷害。最好處置是先禁食再求診，夾出異物。1060126
(中央社)
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