川普信心喊話 幼年赴美非法移民免驚

我要評比

美國總統川普表示，幼時就被帶到美國的非法移民、所謂的「追夢人」（Dreamers），毋須太擔心驅逐出境的事。

根據路透社，川普在美國廣播公司新聞網（ABC News）今天播出的專訪中說：「他們毋須太擔心。」

川普表示：「我確實心胸寬大。我們會照顧每個人。」他還說：「來到這裡是很棒且表現出色的人，他們不用擔心那麼多。」

他也表示：「我們接下來4週將推出相關政策。」（譯者：中央社盧映孜）1060126

(中央社)