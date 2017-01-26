川普築牆要掏多少錢 美墨邊界築牆Q&A

我要評比

美國總統川普（Donald Trump）已經簽署1道行政命令，下令在美國與墨西哥邊界築牆，開始兌現他的競選諾言。

川普今天造訪國防安全部並簽署2道行政命令，他說：「沒有邊界的國家，就不是國家」、「即日起，美國將重掌邊界控制權。」口吻有如前總統雷根（RonaldReagan）。

這項龐大計畫的既定目標是，將無證移民、毒品與罪犯留在邊界之外。如今真的要築牆了，那麼到底可不可行呢？以下是法新社整理的問與答。

＊蓋牆要花多少錢？

目前仍沒有確切數字，但至少得花數十億美元。

邊界一共2000哩（3200公里），其中653哩已經有阻隔人車通行的柵欄。不過根據拉丁美洲華盛頓辦公室（WOLA）引述海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）估計的數據，若要再興建413哩柵欄，就得掏出114億美元。

築牆費用究竟多少，川普一向含糊帶過，他每次估計的數字也不相同，低至40億美元，最高則是「100億美元左右」。不過，建築師與工程師都曾說，實際造價將高出許多。

＊錢從哪裡來？

這也還不確定。目前來說，白宮只能挪用現有的基金，如果這道長牆接近完工，共和黨掌控的國會就得提供全新資金，不過川普所屬的共和黨過去10年一向主張撙節政策。

川普的行政命令要美國國土安全部長凱利（John Kelly），「確認並在合法的情形下，將聯邦基金的所有來源，用來計畫、設計，與建造南方邊界的實體長牆」。

凱利也獲令「計劃並詳述築牆所需的長期資金必要條件，包括準備在目前與未來財政年度向國會提出預算案」。

＊要讓墨西哥買單嗎？

川普曾矢言讓墨西哥支付築牆費用，不過墨西哥政府多次表示，未來將不會買單。

川普今天稍早告訴美國廣播公司（ABC）：「我們與墨西哥的事終將告一段落，我們將很快展開那些協商，墨西哥將以某種形式補償我們。」

川普幕僚曾考慮提高國境稅或是邊境過境費用，作為「讓墨西哥買單」的方式。

＊蓋好後會是什麼樣子？

川普的行政命令將這座牆定義為「相連的實體牆，或是其他同樣安全、相連且不可踰越的實體柵欄」。

川普曾要求先製作混凝土板，再使用鋼筋加強，而這些沉重的建材意味著，運送材料時面臨極大的挑戰，不只得先鋪路才能通行，還得設立多個地點來灌混凝土，築牆耗時多年，也得雇用大批工人才行。

牆的基底也必須夠深，才能確保穩定性，以及防止他人挖掘隧道通行。

＊築牆還會面臨的哪些障礙？

以格蘭德河（Rio Grande river）為例，這條河是墨西哥與美國德州的天然邊界，法律禁止在此興建會妨礙水災管理或資源交換的建築，1項協定也禁止任一國家讓河水改道。

此外，川普也不能在邊界的土地上為所欲為，因為大部分土地都是私人所有，興建1道牆也得處理繁雜法律程序、政治反彈，以及償付高額的土地徵收費用。

＊美國人到底想不想築牆？

這道牆似乎「分裂」了美國，政治媒體Politico與Morning Consult今天公布的民調指出，47%選民支持築牆，45%受訪者則表示反對。

批評者說，築牆提案毫無意義，因為多數毒品都透過海關走私，沒有穿越沙漠地區。（譯者：中央社周莉芳）1060126

(中央社)