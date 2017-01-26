分享賴清德影片 總統：我們記得的是愛
總統蔡英文今天在社群網站臉書分享台南市長賴清德的台南震災週年紀錄影片說，希望多年後，「我們記得的，將不再是恐懼跟傷亡，而是台灣社會的愛，以及台南市民的勇敢堅強」。
蔡總統透過臉書（facebook）貼文表示，去年小年夜的震災，造成台南嚴重傷亡。面對重大災害，不只是台南市政府團隊不眠不休搶救，也有國內、外各地全力支援。那一刻，大家心裡想的只有搶救與平安。
蔡總統說，1年過去了，重建腳步正在向前邁進。在社會支持及南市府團隊努力下，要讓受災市民逐步回復正常生活，恢復元氣。
蔡總統表示，她希望很多年後，回想台南震災時，就像賴清德說的，「我們記得的，將不再是恐懼跟傷亡，而是台灣社會的愛，以及台南市民的勇敢堅強」。1060126
(中央社)
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