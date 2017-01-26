卡斯楚：古巴盼與川普政府談話

古巴總統勞爾．卡斯楚今天表示，願意與美國總統川普進行「受到尊重的對話」。他先前曾警告，美國的新領導人有可能終結兩國關係的改善。

卡斯楚（Raul Castro）說：「我希望在此表明，古巴盼望在平等、互惠及尊重我國主權及自主的基礎上，繼續和美國協商目前的雙邊問題。」

他並表示，他願意「和川普新政府，在牽涉共同利益的議題上，進行受到尊重的對話與合作」。（譯者:中央社實習編譯張雅雯）1060126

(中央社)