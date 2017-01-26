布國拒陸金援外交 台志工搭友誼橋梁
我西非邦交國布吉納法索日前斷然拒絕大陸巨資金援，邦誼穩固令國人振奮。檯面下，台灣其實有大批志工遠赴布國，為邦交關係默默付出。元培醫大校友洪政宏就是援外計畫首批醫工人員，見證布國同事從冷漠到尊敬，無形中建起堅定的友誼之橋。
34歲洪政宏是元培醫大醫工系四技首屆校友，畢業後回鄉進入南投埔里基督教醫院服務，協助成立該院醫工課，現任課長。2014及2016年2次前往布吉納法索進行援外工作，每次為期半年，去年底才歸國。
洪政宏回顧，2014年布國逢政變，時局很混亂，他毅然投入首批援外計畫，以醫工駐地輔導人員身分在當地醫院服務。他說「常常忙到一半聽到外面有槍聲！」同時飽受瘧疾與伊波拉病毒等傳染病威脅，心情很複雜。
洪政宏說，他在當地協助建立醫療儀器管理系統，輔導醫工人員進行醫療儀器的保養與維修，提升居民醫療品質。
「畢生難忘的人生經驗！」他坦言，以外地人身分初到他鄉，曾受當地同事異樣眼光，不過在長時間相處下，共同見證醫院營運日漸穩固，同事態度從冷漠猜疑到尊敬感謝，甘苦點滴內心感受頗深。
台灣提供布國醫療援助計劃中，不同以往的醫療或物資援助，主要為協助布國建設「龔保雷國家醫院」，政府提供6千萬美元貸款支援，該院一瓦一磚都有台、布兩國共同奮鬥的痕跡。該醫院於2010年落成，具600床位規模，前總統馬英九亦曾於2012年赴院參訪。
(中時)
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