MLB》今年若上不了大聯盟 王建民：結束旅外生涯

王建民透露沒有大聯盟球隊就要結束旅外生涯。(美聯社資料照)

去年底返台時拋出「沒球隊就退休」震撼彈的王建民，接受媒體特別節目專訪時進一步指出，「如果今年沒簽（大聯盟）球隊，即便有接到小聯盟的通知，也會毅然決然結束旅外征戰的日子。」

王建民目前還沒找到新東家，以他去年重返大聯盟的表現，應有機會拿到附帶大聯盟春訓邀約的小聯盟合約。也就是說，建仔會不會結束旅外生涯、甚至退休的關鍵，很可能視他在春訓的卡位戰後，能不能夠擠入開季25人名單。

王建民從2000年加盟洋基小聯盟，已經出國奮鬥18個年頭。以他今年透露的口風，如果無法擠入大聯盟開季名單，36歲的建仔也不想再回到小聯盟。他受訪時也表示，很少在家陪爸媽，一直是個遺憾，想回家陪爸媽出去玩。

(中時電子報)