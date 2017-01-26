57歲女腦死捐腎 助人也救自己人

一名57歲女性因腦血管疾病導致腦死，家屬幾經考慮，決定捐出兩顆腎，不僅幫助到一名年輕洗腎病患，另一顆腎則指定捐給親屬，讓生命發揮更大的價值。圖為器捐同意卡。中央社記者陳偉婷攝 106年1月26日

一名57歲女性因腦血管疾病導致腦死，家屬幾經考慮，決定捐出兩顆腎，不僅幫助到一名年輕洗腎病患，另一顆腎則指定捐給親屬，讓生命發揮更大的價值。

在台灣等候器官移植的病人，依財團法人器官捐贈移植登錄中心的有效統計人數約有8000多人，但因器捐風氣不盛，實際捐贈人數約在300人以內，受惠人數有限。

台大醫院器官勸募小組召集人周迺寬今天受訪表示，台大醫院上週有一名57歲、腦死的女性，經評估器官功能後，確認可捐出兩顆腎臟，兩顆腎都轉往他院，協助兩名患者有機會重獲健康，其中一人還是捐贈者三等親內家屬。

根據規定，醫院施行屍體器官指定捐贈移植手術者，須符合「待移植者與捐贈者以五親等以內之血親、姻親或配偶為限」。

此外，捐贈者只要曾捐贈出心、肝、腎、胰臟、眼角膜等器官，日後若三親等血親也在等待器捐，排序可大幅往前，優先獲得移植。

周迺寬說，器官捐贈的來源少，常常要等待很久的時間，也不一定可以等到。衛福部推廣「捨得」觀念，如果遇到不幸，捐出器官除可遺愛人間，還可嘉惠自己的親人。1060126

(中央社)