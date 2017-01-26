愛地球 李湘珍推動無塑夢
店家除賺錢也應負一分社會責任，公館商圈發展協會理事長李湘珍除希望公館能吸引更多人潮，她心中還有個大目標，要讓公館成為全台第一個無塑商圈，不提供塑膠袋，愛護地球。
李湘珍和其他商圈協會一樣，推動節日活動、商圈意象等，讓公館煥然一新，但她說，她想要做的無塑商圈，雖然不能賺錢，卻能實實在在地保護地球。
「受家裡影響很大！」李湘珍說，從小就被教導環保意識、多多做公益，長大後她沒有忘記家人敦敦教誨的許多言行話語，她希望利用現在理事長身分，這自己所處的環境裡開始，將環保的種子擴展至全台灣。
她表示，她心中還有個大目標，要讓公館成為全台第一個無塑商圈，不提供塑膠袋。
她說，公館商圈發展協會從民國101年開始推動相關政策，包括持購物袋消費，可享優惠折扣等，不過，民眾接受度不高，接連遇到挫折，。
她說，的確，要實現無塑夢想的難度很高，但如果因為困難就放棄，台灣生態環境只會逐漸走下坡，除了賺錢外，她相信店家還能做的更多。
李湘珍說，之前推動無塑政策效果不彰，未來計畫以紙袋代替塑膠袋方式；不過，一個紙袋成本以元計算，但一個塑膠袋卻只需幾毛錢，價差超過10倍，要店家提高成本使用紙袋，難度甚高。
李湘珍為了降低紙袋的成本，她計畫聯合商家，共同採購紙袋，藉此壓低成本，提高商家參與的意願及使用狀況。
她表示，到時候，協會也會在紙袋上，印製公館商圈觀光地圖，除了保護地球，還能行銷公館商圈，一舉兩得。她希望一步一腳印地逐漸實現她的願望。1060126
(中央社)
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