行竊失風刺死屋主 慣竊判刑18年定讞

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高雄市楊姓慣竊潛入莊姓男子家中行竊遭發現，打鬥過程中，楊姓男子持刀刺死莊姓男子。最高法院維持高雄高分院見解，依殺人罪、2個竊盜罪判處有期徒刑18年、褫奪公權6年定讞。

楊姓男子另犯下5起竊盜案件，法官判處楊姓男子有期徒刑1年10月、得易科罰金。

判決書指出，楊姓男子民國104年4月某日，試圖用折疊刀打開莊姓男子住處大門，入屋行竊；莊姓男子聽到異聲出外查看，與楊姓男子拉扯。

打鬥過程中，楊姓男子拿出預藏的黑色摺疊刀，刺向莊姓男子左、右乳房部位，楊姓男子見莊姓男子倒下後旋即離開現場；莊姓男子緊急送醫仍傷重不治。警方後來循線逮捕楊姓男子歸案。

楊姓男子向法官供稱，還沒進屋就被莊姓男子發現，莊姓男子還拿椅子要打他，他手上有拿折疊刀，「我感覺我的刀子有刺到他的身體」，真的沒殺人故意等。

法官審酌相關事證認為，楊姓男子折疊刀刃部位為10.5公分，但莊姓男子一處胸部傷口深度12公分，另一處更有17公分到19公分，顯見楊姓男子持刀刺入莊姓男子胸口力道猛烈程度；如果如楊姓男子辯稱是不小心，為何會2度用力刺莊姓男子？

一審台灣高雄地方法院依殺人罪判處楊姓男子有期徒刑14年，檢察官不服提上訴。二審台灣高等法院高雄分院認為楊姓男子犯罪手段兇殘，犯後也未與莊姓男子家屬達成和解，原審僅判14年徒刑顯屬過輕，改判為17年6月徒刑、褫奪公權6年。

此外，楊姓男子還在103年12月、104年1月偷竊機車及闖入早餐店竊取財務，這兩起犯行與殺人罪部分，應執行有期徒刑18年、褫奪公權6年。1060126

(中央社)