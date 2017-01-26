行竊失風刺死屋主 慣竊判刑18年定讞
高雄市楊姓慣竊潛入莊姓男子家中行竊遭發現，打鬥過程中，楊姓男子持刀刺死莊姓男子。最高法院維持高雄高分院見解，依殺人罪、2個竊盜罪判處有期徒刑18年、褫奪公權6年定讞。
楊姓男子另犯下5起竊盜案件，法官判處楊姓男子有期徒刑1年10月、得易科罰金。
判決書指出，楊姓男子民國104年4月某日，試圖用折疊刀打開莊姓男子住處大門，入屋行竊；莊姓男子聽到異聲出外查看，與楊姓男子拉扯。
打鬥過程中，楊姓男子拿出預藏的黑色摺疊刀，刺向莊姓男子左、右乳房部位，楊姓男子見莊姓男子倒下後旋即離開現場；莊姓男子緊急送醫仍傷重不治。警方後來循線逮捕楊姓男子歸案。
楊姓男子向法官供稱，還沒進屋就被莊姓男子發現，莊姓男子還拿椅子要打他，他手上有拿折疊刀，「我感覺我的刀子有刺到他的身體」，真的沒殺人故意等。
法官審酌相關事證認為，楊姓男子折疊刀刃部位為10.5公分，但莊姓男子一處胸部傷口深度12公分，另一處更有17公分到19公分，顯見楊姓男子持刀刺入莊姓男子胸口力道猛烈程度；如果如楊姓男子辯稱是不小心，為何會2度用力刺莊姓男子？
一審台灣高雄地方法院依殺人罪判處楊姓男子有期徒刑14年，檢察官不服提上訴。二審台灣高等法院高雄分院認為楊姓男子犯罪手段兇殘，犯後也未與莊姓男子家屬達成和解，原審僅判14年徒刑顯屬過輕，改判為17年6月徒刑、褫奪公權6年。
此外，楊姓男子還在103年12月、104年1月偷竊機車及闖入早餐店竊取財務，這兩起犯行與殺人罪部分，應執行有期徒刑18年、褫奪公權6年。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。