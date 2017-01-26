童仲彥退出民進黨 綠委：理解尊重

民進黨立委黃偉哲今天針對民進黨北市議員童仲彥宣布退黨表示，蠻驚訝的，但對於童退出民進黨，他可以理解尊重。

遭指家暴妻子引起軒然大波的台北市議員童仲彥今天宣布退黨，民主進步黨發言人楊家俍今天說，「他的決定我們可以理解」，但黨仍會繼續相關調查工作，按黨程序處理。

對此，黃偉哲今天上午在立法院受訪表示，童仲彥是行動派，聽到童在臉書公布退黨消息蠻驚訝的，不過雖然童已在臉書上公布，但退黨程序在法制上是否完備是一回事。

黃偉哲指出，基本上民進黨的黨章、黨綱無法涵蓋所有條文，比如家暴刑事犯罪不見得都能規範完備，但黨綱其中有一條「嚴重影響本黨聲譽」。他說，「驚世夫妻前半段、後半段加起來，坦白講對黨是有影響的」。

黃偉哲說，民進黨中常會、中執會，或昨天成立的調查小組，是否會做出調查報告，他不得而知，不過對於童退出民進黨，他可以理解尊重。

媒體詢問，民進黨立委對童的批評是否是造成童退黨的原因，黃偉哲表示，相信童不會因為立委的發言就萌生退黨，童的戰鬥意志很強，相信童之所以退黨是因為社會輿論還有家庭事情變成全國矚目的新聞。

黃偉哲說，以前曾跟童一起開過記者會，當時就覺得童很強勢，也很犀利果斷，這次宣布退黨應該也是源自於果斷的個性。1060126

(中央社)