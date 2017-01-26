王建民談退休 先休息1年再教球

台灣旅美投手王建民（圖）本季若無法上大聯盟，將選擇結束旅外生涯，談到未來的規劃，他說自己不需要退休儀式，但會想先休息1年，並提到打算回台灣教球的計畫。（壹電視新聞台提供）中央社記者李晉緯傳真 106年1月26日

台灣旅美投手王建民本季若無法上大聯盟，將選擇結束旅外生涯，談到未來的規劃，他說自己不需要退休儀式，但會想先休息1年，並提到打算回台灣教球的計畫。

王建民前陣子休假時返台，接受電視台除夕特別節目專訪，他透露若今年沒辦法上大聯盟，就會選擇結束旅外生涯。

聊到退休後的規劃，王建民說，目前沒有特別規劃，但想要先休息一年，之後回台灣教小朋友打球，向下扎根把新的觀念教給他們，讓他們得到更多的知識，減少手臂受傷的風險。

而談到退休儀式，個性低調的王建民婉拒球迷的心意，表示不需要退休儀式，最後他也感性對球迷說出，「謝謝大家多年來的支持，以及對我的關愛」。1060126

(中央社)