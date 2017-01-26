貧血！台南A、O型與花蓮O型庫存低
春節假期將開始，但熱血別放假！黨產風波持續發酵，血液基金會最新統計，全台目前血液庫存約8.5天，低於原本預期的10天，且年後將有一波用血高峰，包含台南的A型血、O型血與花蓮的O型血現在存量都偏低，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。
血液基金會先前捲入黨產風波，董事長葉金川指出因黨籍問題被迫辭職，怒嗆政府太冷血，最後宣布請辭。不過民眾捐血意願仍受到影響，全台血液庫存一度急拉緊報，雖然近1周捐血量稍微回升，但相較往年庫存仍稍低。
目前全台平均血液庫存為8.5天，血液基金會處長黎蕾說，過年期間捐血者較少，且年後會有一波用血高峰，因此原先希望年前將庫存量拉到10天以上，不過現在看來，民眾捐血意願確實有受到先前風波影響。
以近一周的捐血狀況來看，黎蕾說，往年年前幾天大概平均每天會有6000袋血，但今年普遍減少1成，僅剩5400袋左右。最新統計台南的A型血、O型血與花蓮O型血庫存量都偏低，需要民眾踴躍發揮愛心。
黎蕾說，醫院多半初五以後開始正常營運，預估2月2日、3日後會開始有較大量的用血需求，建議民眾可於初三起到各捐血站捐血。
(中時)
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