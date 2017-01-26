高鐵這樣回應沒Wi-Fi 吳宗憲不屑再痛譙

吳宗憲批高鐵至今沒裝Wi-Fi裝好。（圖／中時資料照片）

高鐵回應8月可完成車廂Wi-Fi配置，吳宗憲再譙。（圖／取自吳宗憲臉書）

保全透露高鐵車廂Wi-Fi去年才發包。（圖／取自吳宗憲臉書）

綜藝天王吳宗憲（憲哥）昨(25日)在臉書發文痛批高鐵營運已10年，有錢買廣告，卻至今無法將Wi-Fi裝好，掀起熱議，稍早高鐵正式回應「車廂Wi-Fi預計今年8月可完成」，讓憲哥忍不住再譙：「為什麼這種這麼基礎的服務，需要用10年的時間？」

憲哥昨點出高鐵無Wi-Fi議題後，過了一小時仍未獲得回應，他再說：「已經講了一個多小時了就是沒有一個高鐵的人上來講話嗎？我等一下直接打到高鐵去幹醮（譙）⋯⋯是誰在做高鐵服務的？」有自稱是高鐵保全的人透露：「新聞有報，列車上的wifi是去年9月才剛外包出去，因為還在測試階段，所以並不是每台車及每個車箱都有，只能等囉」，憲哥則回：「但是高鐵今年已經10年了，Wi-Fi這件事情難道不重要嗎？」

稍早高鐵回覆，Wi-Fi現正積極建置中，但須電信業者配合才能完善設備與品質，預計8月完成，吳宗憲則說：「如果你看過阿拉丁神燈的故事......高鐵Wi-Fi裝好的時候，第一個要被公幹的～當然就是高鐵嘍!為什麼這種這麼基礎的服務，需要用10年的時間？」

(中時電子報)