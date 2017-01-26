韓時尚品牌維尼熊即將告別衣戀集團
南韓衣戀集團以8770億韓元（約合新台幣236.96億元）將旗下時尚品牌維尼熊出售給中國大陸的V-GRASS，創下南韓時尚品牌史上的最高售價。
V-GRASS以百貨商店為中心，在200餘家賣場中銷售女性服裝。
南韓「中央日報」今天報導，維尼熊在2004年9月進軍中國大陸10年後，年度銷售額便超過了3700億韓元，並在大陸共開設了1300家賣場。
報導指出，衣戀之所以出售「精品品牌」維尼熊，是為了還債。衣戀計劃將出售金額的10%用於投資新建維尼熊法人，而其餘全部資金則用於償還債務。考慮到合作關係，10%的持股將維持3年。
據報導，衣戀集團的負債率已經超過了300%。根據衣戀集團的數據，2013年負債率陡增至399%，預計去年的負債率也在300%左右。1060126
(中央社)
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