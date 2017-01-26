魏德聖新片首映 包場招待上千家扶兒
導演魏德聖執導的賀歲片「52赫茲我愛你」今天在台中市首映，招待1200多名偏鄉家扶兒觀賞，還有公益團體贊助午餐及爆米花，讓家扶兒度過愉快小年夜。
魏德聖新片在台中大遠百威秀影城首映，包下7個放映廳招待家扶基金會彰化家扶中心弱勢偏鄉家扶兒約1200多人觀賞，讓這群小朋友也能在小年夜到都會區體驗看電影及吃爆米花滋味。
魏德聖上午率劇中演員林慶台、趙詠華、米非、小球、小玉、舒米恩及插畫家貓靈出席公益包場活動，台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷到場感謝魏德聖及公益團體贊助遊覽車及午餐費用。
家扶基金會代表致贈感謝狀給魏德聖，更感謝電影公司再加碼贊助2000多張電影票分送給其他11縣市家扶中心，讓更多弱勢孩子能於寒假期間歡欣看電影過好年。
魏德聖表示，他不敢居功，這場盛會是很多原因促成，之前在北美放映時募到很多資源，才能幫助小朋友。
他說，美感體驗是教育最重要一部分，希望可從基本美學教育開始，給弱勢、一般學童及家庭父母享受電影魔力。原本電影要在情人節上場，但距過年沒幾天，就從過年慢慢發酵到情人節，他對作品有信心。
林佳龍表示，歡迎大家一起走進電影院支持魏德聖電影，台中市希望未來成為魏德聖拍片場地及題材，也開始做了很多準備工作，明年在霧峰的中台灣影視基地就可完工。1060126
(中央社)
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