演員李尚允與UIE結束一年戀情

南韓演員李尚允與影歌雙棲人UIE結束了維持1年的戀情。李尚允所屬經紀公司昨天透露，兩人已於年初分手。同時，UIE所屬經紀公司也承認，兩人已經分手。

南韓「日刊體育」今天報導，UIE所屬經紀公司相關人士表示，「因為是演員的私事，所以不便多說，已經確認兩人於年初分手，各自專注於自己的事業，屬於自然分手，重新回到了朋友關係。」

李尚允的所屬經紀公司表示，兩人因為忙於各自的工作，於今年初決定分手。

據報導，李尚允與UIE兩人在去年年初的一場聚會上相識，互生好感，隨後發展為戀人關係，並於5月公開承認了戀情。1060126

(中央社)