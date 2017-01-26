春節祭祀祖先 中市府呼籲「以米代金」

春節期間國人祭祀祖先、送神及迎神都有燒紙錢的習俗，但燃燒紙錢容易產生有害物質，造成空氣汙染，環保局呼籲市民及寺廟利用「以米代金」、「以功代金」等方式取代焚香、燒紙錢，如不得已需焚燒紙錢，可聯繫鄰近的清潔隊集中清運至有空氣汙染防制設備的焚化爐焚燒，減輕對環境的影響，共同維護空氣品質。

環保局表示，台中市每年平均燒掉約2.2萬公噸的紙錢，尤其在春節、清明及中元祭祀紙錢用量最大，但紙錢中黏合金箔的黏合劑，在燃燒時會產生「苯」、「乙苯」等有害物質，也造成空氣汙染。

環保局呼籲民眾採用鮮花祭祀、捐贈白米、善款給慈善單位，利用「以米代金」、「以功代金」等方式取代焚香、燒紙錢，不僅祭天敬祖的心意不減，更能發揚大愛。

如不得已需焚燒紙錢，請市民及寺廟將祭拜的紙錢集中起來，聯繫就近的清潔隊免費清運至有空氣汙染防制設備的焚化爐集中燃燒。

環保局長白智榮表示，只要1名市民少燃燒1公斤的紙錢，全台中市276萬名市民就可減少6739公斤的PM2.5（細懸浮微粒），去年整年紙錢集中清運約3186公噸，減少PM2.5排放量7.76公噸，呼籲大家共同努力維護空氣品質。

(中時)