花蓮慈濟長弘生技攜手 造福腦瘤病患

長弘生技與花蓮慈濟醫院今天簽署新藥開發合作意向書，將由慈濟執行惡性腦瘤標靶新藥臨床試驗第一期人體試驗，盼幫助需要治療的惡性腦瘤病人。（花蓮慈濟醫院供圖）中央社記者王淑芬傳真 106年1月26日

統計顯示，台灣每年約有400個惡性膠質腦瘤新病例，長弘生技與花蓮慈濟醫院今天簽署新藥開發合作意向書，將由慈濟執行惡性腦瘤標靶新藥臨床試驗第一期人體試驗，盼幫助需要治療的惡性腦瘤病人。

長弘生物科技公司董事長周姵妏與花蓮慈濟院長林欣榮代表簽約，雙方將攜手合作，花蓮慈濟將行「以標靶新藥 Cerebraca wafer治療惡性腦瘤的第I/IIa期人體臨床試驗」，測試新藥用在人體的安全性及有效性，期許在未來能夠幫助需要治療的惡性腦瘤病人，提供更好的治療方法。

惡性腫瘤居民眾10大死因之首，美國癌症協會（American Cancer Society, ACS）以及美國腦瘤病例登錄中心（Central brain tumor registry, CBTRUS）的統計報告顯示，每年估計約有2萬筆的腦瘤新病人被確診；台灣每年約有400名惡性膠質腦瘤新病例。多型性神經膠母細胞瘤（Glioblastoma multiformis, GBM）是相當惡性的腦部腫瘤，腫瘤1個月內最快可長大16倍，是惡化快速的原發性腦瘤。

醫界指出，即使切除後的復發率也高，一般確診為4級GBM的病人，平均存活時間只有12至18個月。

醫界認為惡性腦瘤擴散程度迅速又難以根除的，一旦確診後，通常已是晚期，病人平均壽命往往只有1年左右。醫學上現有治療惡性腦瘤的方式，包含手術治療、放射線治療及化學治療，效果非常有限。

長弘生技的新藥開發團隊於5年前技轉獲得花蓮慈濟醫院和東華大學的關鍵技術，以正丁烯基苯（酉太）開發標靶抗癌藥物，以生物可分解性生醫材料製成Cerebraca wafer。標靶基因是Axl/EZH2/SOX2，端粒(酉每)（telomerase）及去氧核醣核酸修復(酉每)（O6-methylguanine-DNA-methyltransferase）。

標靶抗癌藥物會緩慢釋放擴散至周邊腦組織，清除手術未摘除乾淨的腫瘤細胞。

研發單位指出，Cerebraca wafer安全性與有效性已經多種動物模式驗證，可以讓動物平均存活時間比不接受治療組別延長2.5倍，相關論文19篇分別發表在國際著名科學期刊；並已取得台灣、中國大陸、美國、日本及歐盟等多國專利。1060126

(中央社)