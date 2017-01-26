許毓仁：張善政是台北市長絕佳人選

中國國民黨籍立法委員許毓仁今天表示，前行政院長張善政有守有為，不卑不亢，執行力十足到位，遇到幾個危機都處理得宜圓融，是台北市長絕佳人選。

媒體報導，有國民黨籍立委勸進張善政選台北市長；許毓仁上午在社群網站臉書（facebook）發文表示，雖然張善政推辭，他還是覺得張善政是絕佳人選。

他說，張善政卸任後，他也常向張善政請益有關科技政策、數位政府相關議題，言談間，張善政對公共事務仍有極大熱情。好領導者須能擘畫願景，有精準執行力和包容同理心，以上綜合特質，張善政是最佳人選。1060126

(中央社)