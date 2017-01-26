詹啟賢：黨魁與總統參選人最好同一人
前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，國民黨主席與西元2020年總統參選人最好同一人，這樣最能達作戰效率，且之前每次都成功。他明確表態參選2020年總統，不考慮選副總統。
表態參選國民黨主席的詹啟賢中午接受廣播節目訪問表示，對黨來講，能取得黨主席主導權，帶黨打2020年選戰最有效率。2018年縣市長選舉也一樣，黨形象、黨主席作為，對2018年一定有影響。
主持人詢問，國民黨颳起希望鴻海集團總裁郭台銘選總統旋風？詹啟賢表示，國民黨沒這個旋風，是社會有這個旋風；他沒跟郭台銘進一步討論，反而是社會討論多，郭台銘還曾笑說，怎麼總把他們兩個扯在一起。
不過，詹啟賢說，國民黨提名有一定程序與資格，要按程序與資格，到時會怎樣不知道，但他在這個問題上「明確表態」。
主持人追問明確表態是總統或副總統搭檔？詹啟賢說，是總統，「不考慮副總統」。
外界出現郭台銘與詹啟賢搭檔參選聲音，詹啟賢表示，他都是看報紙較多。他2020年打算參選總統，「這樣夠清楚了吧」。
如果黨內推郭台銘選總統？詹啟賢表示，他就抬轎。
外界認為詹啟賢參選國民黨主席，分食前副總統吳敦義票源，反讓國民黨主席洪秀柱連任成功？詹啟賢說，如果真的這麼考量，就集中選票讓他當選，順利參選2020年總統，不用想那麼多。1060126
(中央社)
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