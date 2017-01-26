春節疏運順利 馬公機場滿檔

要過年了，澎湖縣政府26日起一連2天也進駐台北、高雄航空站設置聯合服務候補櫃檯，昇恆昌免稅店還特別準備了精緻餐點，提供等待候補的鄉親免費取用。中央社 106年1月26日

回家過年，春節返鄉人潮，進入疏運的尖峰，馬公機場26日的起降航班就超過100架次，各機場航線航班疏運順利，秩序良好，澎湖縣政府也在機場出境處以歌舞來歡迎返鄉過年鄉親。中央社 106年1月26日

回家過年，春節返鄉人潮，進入疏運的尖峰，馬公機場今天的起降航班就超過100架次，各機場航線航班疏運順利，秩序良好，澎湖縣政府也在機場出境處以歌舞來歡迎返鄉過年鄉親。

行政院長林全今天下午將視察松山機場春節疏運情形，同時赴澎湖縣政府聯合候補櫃台慰勉工作人員的辛勞。

澎湖縣政府今明兩天也進駐台北、高雄航空站設置聯合服務候補櫃檯，免稅店還特別準備精緻餐點，提供等待候補的鄉親免費取用，獲得候機鄉親一致好評和稱讚。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年的春節疏運，先前受興航停飛影響，所幸規劃了兩波加班機與18班包機，有高達11萬2000多個機位，加上各航空大都調派大型客機疏運，使得春運極為順利，聯合服務候補櫃台受理登記候的鄉親，也比往年少了許多，都能利的候補登機返鄉。

澎湖縣政府迎接旅外返鄉過節的鄉親，今天起也在馬公機場入境大廳舉辦迎賓活動，有民歌手陳宏銘與舞者演唱及舞蹈互動，並送吃喝玩樂「冬季觀光護照」處處可玩暢遊無阻，讓鄉親感受故鄉溫暖。

今天是小年夜，返鄉過年的鄉親，一波比一波多，馬公機場今天起降的各航空公司高達109航班，從清晨要起降至深夜11時過後，疏運台澎兩地的鄉親往返過年，其中以本島飛往馬公的航班，幾乎是班班客滿。1060126

(中央社)