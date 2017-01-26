過年出國玩 這些傳染病注意
過年出遊，衛福部長林奏延今天提醒，日本、韓國有諾羅病毒疫情，應避免生食；中國大陸部分地區有H7N9禽流感，最好避免到活禽市場，吃雞蛋也要注意。
衛生福利部疾病管制署今天舉辦「防疫光明平安燈，健康雞吉一整年」活動，林奏延率衛福部次長何啟功、疾管署長周志浩、健保署長李伯璋等人一起掛祈福燈籠，祈求全民平安健康。
疾管署副署長羅一鈞表示，中國大陸自入秋（2016年10月1日）迄今累計245例H7N9流感病例，以江蘇省92例、浙江省45例、安徽省28例、廣東省26例為多，疫情為4年來同期新高。
疾管署日前也派防疫醫師到中國大陸廣東了解H7N9疫情，羅一鈞表示，目前疫情多跟活禽市場交易有關，因活禽市場交易熱絡，疫情應該會持續，中國大陸有提出相關防堵政策，疾管署會謹慎、密切注意疫情發展。
林奏延表示，過年期間若到中國大陸，切記不要到活禽市場，接觸禽鳥、吃雞蛋也要注意。
羅一鈞也表示，日、韓國有因諾羅病毒引起的腹瀉疫情，但疫情逐漸脫離高峰。多數民眾對新型諾羅病毒沒有抵抗力，如果出國旅遊，仍應注意不要生食、勤洗手，尤其國小、幼兒園的孩子更要小心。1060126
(中央社)
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