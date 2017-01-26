行政院提建築師修法草案 增罰則專章
行政院院會今天通過建築師法部分條文修正草案，增罰則專章，建築師違行政規定可罰款或勒令停業；另增與外國對等認許機制，合作國家間，建築師可對等進行建築師考試、取得證照。
行政院上午舉行院會後記者會，內政部次長花敬群表示，建築師法將全面翻修，修法有3重點，讓台灣建築師執業形態接軌國際。目前建築師執業形態分為個人與聯合建築師事務所，國外多以法人建築師事務所在經營，修法增加營運形態，可幫國內建築師提升國際競爭力。
他說，新增與外國對等認許建築師機制。修法後將可與外國簽署建築師相互認許文件，協助台灣建築師取得他國建築師資格，對方建築師也可用對等方式，參與台灣的建築師考試或取得建築師資格。
花敬群表示，亞太經濟合作會議（APEC）下有「APEC建築師計劃」，推動亞太地區建築師跨境移動，及提供對等專業服務機制，台灣也是APEC成員之一，修法後將有利於跨國區域間談判。APEC有14個經濟體，預計紐西蘭、澳洲與馬來西亞將會是首波合作國家，未來也不排除與中國大陸洽談。
他說，第3個重點則是強化建築師管理制度，加入罰則專章。目前建築師違規只有懲戒相關規定，但懲戒審議程序冗長沒效率，修法加入罰則，建築師或事務所違反行政規定將可由主管機關罰款或勒令停業。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。