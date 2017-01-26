行政院提建築師修法草案 增罰則專章

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行政院院會今天通過建築師法部分條文修正草案，增罰則專章，建築師違行政規定可罰款或勒令停業；另增與外國對等認許機制，合作國家間，建築師可對等進行建築師考試、取得證照。

行政院上午舉行院會後記者會，內政部次長花敬群表示，建築師法將全面翻修，修法有3重點，讓台灣建築師執業形態接軌國際。目前建築師執業形態分為個人與聯合建築師事務所，國外多以法人建築師事務所在經營，修法增加營運形態，可幫國內建築師提升國際競爭力。

他說，新增與外國對等認許建築師機制。修法後將可與外國簽署建築師相互認許文件，協助台灣建築師取得他國建築師資格，對方建築師也可用對等方式，參與台灣的建築師考試或取得建築師資格。

花敬群表示，亞太經濟合作會議（APEC）下有「APEC建築師計劃」，推動亞太地區建築師跨境移動，及提供對等專業服務機制，台灣也是APEC成員之一，修法後將有利於跨國區域間談判。APEC有14個經濟體，預計紐西蘭、澳洲與馬來西亞將會是首波合作國家，未來也不排除與中國大陸洽談。

他說，第3個重點則是強化建築師管理制度，加入罰則專章。目前建築師違規只有懲戒相關規定，但懲戒審議程序冗長沒效率，修法加入罰則，建築師或事務所違反行政規定將可由主管機關罰款或勒令停業。1060126

(中央社)