參選台北市長？ 張善政：9成999會說NO

前行政院長張善政26日接受《POP搶先爆》廣播節目專訪，被問及是否投入2018年台北市長選舉時，張善政重申，他不想選市長，沒有意願也沒有興趣選，縱使新任國民黨主席選出來後，來找他參選台北市長，「我9成999也會說NO」。（鄧博仁攝）

前行政院長張善政（左）26日接受《POP搶先爆》廣播節目專訪，被問及是否投入2018年台北市長選舉時，張善政重申，他不想選市長，沒有意願也沒有興趣選，縱使新任國民黨主席選出來後，來找他參選台北市長，「我9成999也會說NO」。離開時與角逐國民黨主席的詹啟賢巧遇，兩人拱手互道新年好。（鄧博仁攝）

前行政院長張善政26日接受《POP搶先爆》廣播節目專訪，被問及是否投入2018年台北市長選舉時，張善政重申，他不想選市長，沒有意願也沒有興趣選，縱使新任國民黨主席選出來後，來找他參選台北市長，「我9成999也會說NO」。離開時與角逐國民黨主席的詹啟賢巧遇，兩人拱手互道新年好。

(中時)