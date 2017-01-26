澳網》大威廉絲逆轉勝 盼決賽會師妹妹
從1998年首度踏入墨爾本網球公園，19個年頭過去，36歲的大威廉絲（Venus Williams）還站在那裡。26日她對美國同胞范戴薇（Coco Vandeweghe）雖輸掉首盤搶7，仍以6比7（3）、6比2、6比3逆轉勝出，挺進澳網女單決賽。
這是大威自2003年之後，相隔14年再度殺入澳網決賽，也是暌違8年後才重返四大賽冠軍戰，上一次是2009年溫布頓決賽。賽後大威直說：「希望周六和妹妹（小威廉絲）會師決賽！」
大威首盤搶7局落敗，但後兩盤都在中段就取得領先優勢。只是勝利好事多磨，直到第4個賽末點才順利拿下。
「耶，我還有下一場比賽！」大威獲勝後開心的放掉球拍，握拳歡呼，接著在賴佛球場翩然轉圈，時而雙手掩面或在胸口交叉，屢次忘情呼喊，露出開心又難以置信的表情，真的就像妹妹小威廉絲（Serena Williams）所說，大威的心智年齡只有8歲！
35歲的小威接著要與34歲的魯西琪（Mirjana Lucic-Baroni）拚搶另一張決賽門票，若能獲勝，就是澳網決賽繼2003年之後再次上演「姊妹鬩牆」戲碼。當時小威贏得生涯6座澳網冠軍的第1座。
(中時電子報)
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