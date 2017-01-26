保障春節旅客安全 消保官查鐵公路運輸

春節假期即將到來，新北市法制局消保官日前會同相關單位，到板橋長途客運站、林口公車調度站，針對轄區內行駛國道的長途客運車及市公車進行安全檢查。

消保官表示，這次調查主要針對板橋長途客運站的1851、1915、3777、7504等4條路線的4輛長途客運車（國光客運、葛瑪蘭客運、阿羅哈客運、和欣客運各1輛），以及行駛國道的920、936、937、945、946、948、1210等7條路線的16輛市區公車（台北客運6輛、大都會客運3輛、三重客運7輛）。

其中，阿羅哈客運左後輪胎外側胎偏磨，內側胎已磨到臨界點，當場由公路總局台北區監理所稽查人員依公路法第77條第1項規定裁罰新台幣9萬元罰鍰。

另外，台北客運1輛左前輪磨到臨界點，當場要求更換完畢，其他磨到接近臨界點也建議提早更換，以保障行車安全。

消保官指出，客運業者使用的車輛應具備專業及科技水準可以合理期待的安全性，對高速行駛國道的長途客運車及市區公車，應採取更高標準，消保官與公路總局台北區監理所及交通局人員會不定期查核，以確保消費者行的安全。

去年底曾於台鐵板橋站發生旅客擁擠導致意外受傷事件，消保官年前也特別前往台鐵板橋站，要求該站主管人員務必做好旅客動線管制，對於手扶梯、電梯等機具更應確實檢修測試，若因下雨導至梯廳溼滑也應即時清理並做好標示，以確保春節假期疏運龐大旅客行的安全。

消保官同時呼籲消費者，不論是要搭乘台鐵、高鐵或其他大眾交通運輸工具的民眾，於人潮眾多時，應要配合車站人員的引導以及相關的管制作業，以確保人身安全。

民眾搭乘行駛國道長途客運車及市區公車時，也應繫緊安全帶，留意緊急出口、車窗擊破裝置及滅火器位置，以便在緊急狀況時逃生。如消費者遇有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線尋求協助。1060126

(中央社)