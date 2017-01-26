運量創新高 金門機場喜迎鄉親返鄉

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金門縣長陳福海上午在尚義機場迎接返鄉過年的鄉親，發放福袋和春節小飾品分享過年喜氣；金門航空站主任洪念慈也帶來旅運量創新高的好消息，機場洋溢歡樂。

今天是小年夜，金門陸續湧進返鄉人潮。航空站特別安排兩天的「雞年慶團圓，返鄉過好年」慶祝活動；上午率先登場的是正義國小的「跳鼓陣」，下午則是由原住民聲樂家胡待明高歌多首經典名曲。

陳福海上午巡視各大傳統的市場，了解年貨供銷狀況後，立刻驅車來到尚義機場，在入境大廳等待迎接返鄉民眾。看到鄉親扶老攜幼、提著大包小包回到家鄉，他直說「辛苦了」，並向大家揮手致意，送上福袋和春節小飾品。鄉親倍感溫馨，拿到玩偶的小朋友更是開心。

除了歡迎鄉親返鄉，金門航空站同時在今天慶賀民國105年運量創單年旅客運量新紀錄，以233萬9000餘人次寫下台金航空歷史新頁。

洪念慈指出，去年台金旅運量比往年成長幅度明顯，加上兩岸旅客小三通往返台灣持續增加中，是旅運量突破233萬人次的主因，也象徵台金航空業發展邁向另一嶄新里程碑。

洪念慈表示，金門機場肩負兩岸三地航空交通重要樞杻責任，期許未來在服務品質上將更努力精進符合國際級水準，以更謙卑的態度與決心迎接挑戰，讓尚義機場成為金門的驕傲。

民國38年國軍駐防後，金門地區曾在西洪五里埔興建機場，直到開放民航後，中央總斥資超過新台幣15億元在尚義機場東北側另行闢建民航專用站區、新建東側航廈大樓。自97年、98年及99年之年旅運量連續3年超越150萬人次。

金門航空站指出，自100年1月1日正式升格為乙等航空站後，當年旅運量224萬2368人次、101年230萬654人次、102年224萬2368人次、103年230萬3711萬人次、104年旅運量218萬5975人次、105年233萬9000餘人次；去年旅運量比往年成長幅度明顯加大。

目前台金航線有金門到台北、台中、高雄、嘉義及台南、馬公6條航線；航空站表示，每年往返台金的旅客量呈直線成長，對金門地區觀光事業發展及交通運輸貢獻良多，深受兩岸三地旅客好評。

明天航空站還有兩場歡迎鄉親返鄉活動，上午由金門高中熱舞社帶來「金舞門」，下午古城國小表演「祥獅獻瑞」，航空站期待要讓鄉親有回家過年的感覺。1060126

(中央社)