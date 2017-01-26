男子利慾薰心 將賭場開在警長辦公室旁遭逮
過年將到，竟有人把賭場開在派出所旁邊！高雄市三民一分局長明派出所所長張棨翔日前在派出所2樓辦公室，不經意往窗戶外看，發現派出所隔壁巷口的車棚下有異狀，陸續出現多名男女聚集，他察覺有異，指示專人探訪監控，逮捕12名賭客及莊家。
警方發現賭場的把風工作人員會在晚間8點多先巡視環境，擔心被派出所員警發現，10點才開始賭博，把風人員還會通報巷口人車出入情形，殊不知一舉一動都被所長居高臨下掌控。
張棨翔見時機成熟，前天晚上7點半出動8名警力提前在賭場對面頂樓埋伏，埋伏近3小時忍受頂樓蚊子叮咬，至10點賭場開始營業後，一舉攻堅，警方到場時工作人員及賭客們全傻眼。
現場查獲李姓負責人(51歲）及把風、莊家等工作人員及賭客共12名，以撲克牌玩台語俗稱「九仔生」比點數大小的方式聚賭，現場賭金1800元，全案帶所偵辦。
賭客坦承聚賭，他們被帶回警所的過程，僅靠走路過幾個彎就到，對賭博過程早被看光光，都非常氣惱，直說自己簡直是送上門的績效，全案警方依賭博罪移送地檢署偵辦。
所長張棨翔表示，此賭場李姓負責人利慾薰心，竟把自己的賭場設在派出所附近，讓人又好氣又好笑。
(中時)
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