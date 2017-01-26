桃園壢新醫院 春節期間照常提供看診
農曆春節即將來臨，是流感的好發時期，桃園市壢新醫院提醒民眾要做好自我健康管理，出入密閉空間、人潮眾多的公共場所，或是搭乘大眾交通運輸，可以戴口罩、勤洗手，注意衛生，以避免疾病傳染。
此外聯新國際醫療壢新醫院於除夕（1月27日）至大年初四（1月31日）照常提供看診服務，開設內科、外科、兒科門診；急診則是24小時提供服務。因應流感疫情高峰期，民眾如出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，春節期間各內科看診時段，皆提供類流感特別門診服務，方便民眾就醫。
壢新醫院家庭醫學科醫師康曉妍表示，春節期間民眾求診以「腸胃疾病」與「流感」佔多數。由於大部份民眾食量比平常吃得多，甚至偏油膩，或是喝酒，建議過年期間的飲食仍要節制；糖尿病、高血脂、高血壓等三高患者還是要忌口。此外，出門在外則要留意攤販小吃的食材和料理是否新鮮衛生。
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(中時)
關鍵字：桃園壢新醫院
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