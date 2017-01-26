MLB》開轟豪邁甩棒 黃載均不帶到大聯盟
即將加盟舊金山巨人，韓籍強打黃載均26日帶著雀躍的心情，準備前往美國展開新球季，興奮的說，「我知道我朝夢想跨出第一步了！」為前進夢想殿堂，他這一年做了許多改變，而過去只要開轟，就會做出的招牌豪邁甩棒，現在也決定要捨去。
《韓聯社》報導，黃載均與巨人簽下的小聯盟約，附帶春訓邀請，只要升上大聯盟，年薪最多能拿到310萬美金(約9723萬台幣)，能有機會加入每年都保有競爭力、有名望的巨人，他滿懷感謝，「感激他們給我機會，我想盡我所能幫助球隊，並成為功能性強的選手。」
第二度挑戰大聯盟，黃載均這一年苦讀英文，並為跟上大聯盟投手的速球，不斷調整自己的揮棒；此外，身為韓職惡名昭彰的甩棒打者之一的他，更決定要改掉甩棒的習慣，黃載均表示，是因曾在大聯盟打拚的樂天巨人隊友給建議，而打算做出改變。
「去年打出27轟，我都沒再甩棒了，」黃載均說，「我知道有些人會說，甩棒不過是揮棒的其中一環，但只要嘗試，是可以停止的。」過去打出長打後甩掉棒，被視為韓職招牌，大聯盟官網還曾透過專題呈現他們各式各樣的甩棒，但到大聯盟若還如此，他不僅會害隊友挨砸，還可能淪為全武行主角。
若黃載均站穩大聯盟，很可能有望與效力道奇的柳賢振對陣，但對此他沒有特別在意，「不只是柳賢振，我想擠進大聯盟名單，跟所有的投手對決。」他將與吉拉斯皮(Conor Gillaspie)、紐涅茲(Eduardo Nunez)等人，展開三壘卡位戰。
(中時電子報)
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