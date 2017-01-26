北市府發言人 劉奕霆真除

台北市政府前發言人林鶴明日前辭職，前往總統府任職，職務由副發言人劉奕霆代理。北市府今(26日)宣布，即日起由劉奕霆正式真除，接任發言人一職。

另外，北市府今天也宣布原民會主委將由學者陳士章接任。劉奕霆表示，陳目前還有教職，要先辦好學校方面手續，才會上任，時間點預計落在農曆年後，但還未確定佈達時間點，現階段主委職仍繼續由主秘暫代。

(中時)