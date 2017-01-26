台灣燈會首創 朝天宮光照璀璨
台灣燈會首創，北港朝天宮今天發表照明投射新作，整體建築不只是一座光照璀璨、更是燈會史上規模最大的主燈，並達到節能減碳、提升亮度遠處可見，如心靈燈塔永遠發亮。
朝天宮源起清朝康熙33年（西元1694年）臨濟宗第34代高僧樹壁，自大陸福建湄州恭奉媽祖神尊渡海來台，在北港開基立廟，至今320多年，為國定古蹟。
2017台灣燈會在雲林，有虎尾、北港兩大燈區，虎尾有主燈，北港有「魚躍龍門」副燈在水道頭燈區，並以「工藝風華」呈現從1965年朝天宮舉辦第一屆元宵花燈展覽、國內燈會濫觴的特色花燈。
北港朝天宮董事長蔡（口永）（金得）說，提升亮度讓朝聖信徒遠處就可見，有如精神指標、心靈燈塔永遠發亮，又達到節能減碳，今年委由國際頂尖大師周鍊設計朝天宮建築照明，打造世界級朝聖之地的新地標。
朝天宮表示，朝天宮建築照明新作，配合「工藝風華」主題燈會，以夜晚的光照璀璨及歷史內涵，凸顯與過去不同的新風格，呈現台灣宗教聖地的莊嚴，塑造國際新景點。1060126
(中央社)
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