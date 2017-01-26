提升醫療品質 馬偕團隊進駐宜蘭
馬偕紀念醫院繼去年底與宜蘭縣的仁愛及普門兩家醫院簽訂合作契約後，今天正式舉行揭牌儀式，象徵馬偕紀念醫院的醫療品質進駐宜蘭。
馬偕紀念醫院董事長劉伯恩、馬偕紀念醫院總院院長施壽全、宜蘭仁愛醫院醫療體系董事長潘仁修、仁愛及普門兩家醫院總院長王鴻源，上午在宜蘭市仁愛醫院共同主持合作機構揭牌儀式，共同宣佈馬偕醫院將和仁愛醫院在宜蘭提供醫學中心級的醫療服務。
劉伯恩說，根據資料指出，宜蘭縣十大死因之首為惡性腫瘤，不論男女，肝及肝內膽管癌均位居第二，因此邀請馬偕醫院腸胃科醫師王鴻源擔任仁愛及普門兩家醫院總院長，期待協助宜蘭地區醫療品質的升級發展。
潘仁修表示，國道5號通車後，宜蘭地區的醫療發展還是趕不上旅遊業發展的腳步，考量當地居民的老化問題及外來旅客增加，且需強化更完整的急重難症等醫療服務，這次希望透過馬偕紀念醫院醫學中心的經驗與能力，正式將宜蘭的醫療發展帶入全新的階段。
王鴻源表示，這次合作其實要把時間拉回馬偕博士過去曾造訪蘭陽平原多達28次，總停留天數超過300天，不僅導入公衛知識，更引進蔬菜種子，幫助宜蘭人民耕種自足，並先後設立35所教會，持續醫療傳道的脈絡。
王鴻源說，仁愛及普門兩家醫院自去年12月起就陸續增加胃腸內科、泌尿科、腎臟內科、復健科等門診，符合地方人口結構老化的問題，第二階段將規劃引進高階的醫療設備，強化「在地醫療」服務模式。1060126
(中央社)
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