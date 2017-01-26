想吃薑母鴨 兩嫌獵殺金獅湖水鴨

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金獅湖是高雄著名的景點，湖域有鴨群悠遊，但是卻有不肖民眾將薑母鴨的歪腦筋打到群鴨的頭上，以彈弓獵捕綠頭鴨及番鴨。（警方供圖）中央社記者王淑芬傳真 106年1月26日

金獅湖是高雄著名的景點，湖域有鴨群悠遊，但是卻有不肖民眾將薑母鴨的歪腦筋打到群鴨的頭上，獵捕綠頭鴨及番鴨；警方依違反動物保護法將兩嫌送辦。

警方獲報於金獅湖畔有人意圖持弓箭射殺鴨子，趕往並當場查扣氣絕身亡綠頭鴨及番鴨各1隻及獵捕用彈弓、魚箭、複合弓箭、捲線器、手電筒等犯案工具；甚至在現場還見兩名歹徒磨刀霍霍，員警馬上阻止，經查兩人並非首次獵鴨。

警方指出，到場時見兩隻鴨子已慘遭割喉放血並拔毛，當場將兩人帶返派出所偵辦。

犯嫌供稱先前獵到的鴨子肉質鮮美，近日天氣轉涼，再次前來獵殺打算飽足口腹。

據了解，犯嫌先以弓箭狙殺，再以彈弓彈射魚箭並於箭尾綁上捲線器，方便射中目標後拉回獵物，車上也備妥野炊器具，準備將獵得的兩隻鴨子烹飪成「薑母鴨」。

兩嫌觸犯動物保護法，依法要裁處1年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣10萬元以上罰款。1060126

(中央社)