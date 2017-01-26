統一獅萊辦桌 西武王子大飯店來贊助
一年一度統一獅最盛大球迷會今年2/11元宵佳節於台南棒球場大門口，特別舉辦「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，將安排統一獅選手與球迷同桌一起「呷辦桌」，每桌都會安排選手一位與球迷同樂用餐。迎接熱鬧喜氣呷辦桌活動，摸彩活動也是最讓人期待驚喜活動之一。
超夯萊辦桌活動是統一獅球迷同樂年度盛會，目前已經報名截止，僅剩餘約30組名額，2016年球團也與西武集團共同合作獲得良好成效，今年萊辦桌活動獲得西武集團王子飯店熱情支持與贊助，將提供輕井澤王子飯店住宿券（四人房）、琵琶湖大津王子飯店住宿券（兩人房）及萬座王子大飯店住宿券（兩人房）各一份。
另外，還有埼玉西武獅毛巾、文具、西武鐵道小方巾、鐵道造型筷等，作為現場活動摸彩贈品，將給予球迷最棒的驚喜，本次萊辦桌，除了西武集團日商王子大飯店贈品外，球團也提供2017年統一獅主場賽事季票、統一獅選手簽名球棒、統一獅選手簽名大球、萊恩行李箱及統一獅盈盈大布偶等好禮，作為摸彩贈品，讓球迷滿載而歸。
「萊辦桌LIONS BANDOH」摸彩活動，就是要讓民眾挑戰手氣，呷飽拿大獎，如果你不想錯過一年一度萊辦桌盛會，立即前往統一獅官方網站網路報名：http://www.uni-lions.com.tw/store.aspx
(中時電子報)
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