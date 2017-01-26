新春到! 台北孔廟 書香迎新年

春節假期出遊，不妨到台北市孔廟一遊！初一到初五期間，孔廟舉辦書畫祈福卡、彩繪卷草尾石頭文鎮、蓋印論語書袋、定時導覽等藝文活動，歡迎民眾來此走春祈福。

結合書法與國畫的「創意書畫祈福卡」是台北孔廟極受歡迎的新春伴手禮，初一至初五10時至16時由書法老師現場揮毫，繪製雞年及富貴牡丹特色版祈福卡，還可以依照遊客喜好書寫祈福話，例如家有學子的人可寫「金榜題名」、「學業精進」，也可以寫「闔家平安」，許全家一個幸福雞年。

午後13時至16時，孔廟也提供手作體驗，現場有老師教學與解說「彩繪石頭文鎮」與蓋印論語書袋。其中，彩繪石頭文鎮是將孔廟建築裝飾圖案「卷草尾」手繪於石頭，蓋印論語書袋則為了推廣經典，精選論語章句「君子博學於文，約之以禮，亦可以弗畔矣夫」、「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼」、「溫故而知新，可以為師矣」等。

此外，孔廟今年1月28日初一上午還有「新春祈福」，循往例向大成至聖先師孔子行祝告禮，並由孔廟志工展演雅樂舞，另由舞者持翟和籥演繹佾舞，舞姿莊重平和、典雅純樸，樂生演奏傳統八音樂器，是難得一見的演出。祈福儀式後，再發送限量新春賀禮「麒麟拼圖磁鐵」。相關活動訊息請參考臺北孔廟儒學文化網http://www.ct.taipei.gov.tw/

(中時)