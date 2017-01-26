《時來運轉》運彩報報 之 湖人大起大落 拚爵士變數多
農曆新年將至，NBA近期打得如火如荼，發現運彩乘著這波熱潮加碼多開了許多單場及場中賽事，除夕1/27開立的是小牛作客雷霆與湖人大戰爵士兩場賽事，讓我們來端詳這兩個對戰組合，好好把握機會在猴年的最後一天跟運彩拿個紅包錢吧！
小牛目前戰績15勝29敗，三成四的勝率在西區近乎墊底，波格特(Andrew Bogut)這位昔日勇士奪冠功臣又因傷缺陣，處在重建階段的小牛如今最需要加強的是他們的內線陣容。雷霆26勝19敗勝率接近六成，本季韋少獨撐大局，場場演出驚人數據卻無法在進攻火力上完全補足杜蘭特(Kevin Durant)出走所留下的空缺。週五是小牛雷霆本季第一次交手，小牛的禁區實力難以與雷霆抗衡，估計會以十分之內的分差落敗。
湖人球員充滿活力與天賦，但他們無法擺脫年輕球隊實力極其不穩定的通病，曾經大勝聯盟王者勇士20分；卻也敗給墊底小牛將近50分，本役面對西區第五的爵士輸贏變數極大，如果勝負沒有把握建議各位在大小玩法上著手，兩隊不約而同地在近十場比賽都打出高達六成的小分賽果，湖人進攻容易失常、爵士防守嚴密如牆，相信小分會是很有把握的選擇。
(中時電子報)
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