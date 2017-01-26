學生集體出遊2日以上 先向學校登錄
學生春假到來，三五好友相約出遊是常見的事，教育部建議參加2天以上戶外活動，例如登山、健行、露營等，先向所屬學校登錄，遇到緊急危難，校方可以第一時間提供協助。
教育部近日發文各級學校，要求確保校園及學生安全。春節期間校外活動頻繁，往年曾發生登山時迷路、墜谷、受困等情況，校方人員如果沒有第一時間得到資訊，很難及時救援。
教育部呼籲學生從事2日以上戶外活動前，先提供校方計畫書等資訊，告知活動地點、預計路徑、停留天數等，並建立緊急熱線，緊急時刻就能派上用場。
另外，如果遇到豪雨、地震等天然災害，校方必須告知學生停止活動，避免進入危險地區。根據教育部規定，各校值勤人員接獲學生安全狀況時，必須在2小時內通報到教育部校安中心，由中央和地方合作提供救援協助。
教育部提醒，注意春節期間各項活動安全，若有需要緊急協助或服務事項，可撥打校安中心24小時為學生服務專線電話：（02）3343-7855。1060126
(中央社)
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