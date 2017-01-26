青年離開家鄉就業 符合資格可領補助
勞動部今天表示，「青年跨域就業促進補助」從民國104年開跑到去年底，已經幫助599名初次尋職青年順利就業。
社會新鮮人在剛踏入職場找工作時，往往都會因為一些外在因素影響就業，像是家住嘉義縣的小瑋，畢業於國立大學化工與材料系碩士班，在學時並無打工經驗，畢業後又隨即入伍當兵，退伍後求助就業中心提供尋職的就業服務，希望能找到與所學專長相關的工作。
但可惜的是小瑋的工作意願、需求及就業技能，在小瑋家鄉的嘉義並無適合職缺，因此就服員推薦小瑋到離居住地點30公里以上的地區工作，並申請「青年跨域就業促進補助」，減輕因跨域而產生的就業成本，包括異地通勤、租屋或搬遷費用等負擔。
跟家人討論過後，小瑋順利應徵上新竹科學工業園區電子材料公司的製程工程師。
勞動部勞動力發展署說，為了強化18至29歲初次尋職青年的就業移動力，實施「青年跨域就業促進補助」，只要經公立就業服務機構諮詢、評估及推介，並符合相關規定者，提供每月新台幣1000元至3000元的異地交通補助金、每月最高5000元的租屋補助金或最高3萬元的搬遷補助金，其中異地交通及租屋補助金最長補助12個月。
如果是非自願離職或連續失業3個月以上的勞工，也可以運用就業保險促進就業實施辦法所訂的跨域就業補助，擴大尋職範圍。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。