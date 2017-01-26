青年離開家鄉就業 符合資格可領補助

勞動部今天表示，「青年跨域就業促進補助」從民國104年開跑到去年底，已經幫助599名初次尋職青年順利就業。

社會新鮮人在剛踏入職場找工作時，往往都會因為一些外在因素影響就業，像是家住嘉義縣的小瑋，畢業於國立大學化工與材料系碩士班，在學時並無打工經驗，畢業後又隨即入伍當兵，退伍後求助就業中心提供尋職的就業服務，希望能找到與所學專長相關的工作。

但可惜的是小瑋的工作意願、需求及就業技能，在小瑋家鄉的嘉義並無適合職缺，因此就服員推薦小瑋到離居住地點30公里以上的地區工作，並申請「青年跨域就業促進補助」，減輕因跨域而產生的就業成本，包括異地通勤、租屋或搬遷費用等負擔。

跟家人討論過後，小瑋順利應徵上新竹科學工業園區電子材料公司的製程工程師。

勞動部勞動力發展署說，為了強化18至29歲初次尋職青年的就業移動力，實施「青年跨域就業促進補助」，只要經公立就業服務機構諮詢、評估及推介，並符合相關規定者，提供每月新台幣1000元至3000元的異地交通補助金、每月最高5000元的租屋補助金或最高3萬元的搬遷補助金，其中異地交通及租屋補助金最長補助12個月。

如果是非自願離職或連續失業3個月以上的勞工，也可以運用就業保險促進就業實施辦法所訂的跨域就業補助，擴大尋職範圍。1060126

(中央社)