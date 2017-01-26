渡邊直美失戀了！認和台男星斷聯繫

渡邊直美透露和博焱沒連繫了。（圖／達志影像；取自Instagram）

渡邊直美公開理想型喜歡高壯型男子。（圖／中時資料照片）

29歲日本「棉花糖女神」渡邊直美去年10月透露在台灣遇到心儀男生，隨後外界挖出她喜孜孜形容的「熊男」正是演出過《終極三國》、《萌學園》的男星博焱，然而時隔3個多月，渡邊直美昨現身東京活動時，語出驚人表示已跟對方沒連繫，間接證實她失戀了。

渡邊直美先前透過朋友牽線認識博焱，兩人用line傳情了一個多月，去年10月渡邊直美來台開唱，博焱也來捧場，兩人還在後台躺肩合影，可見發展ING，事後博焱在Instagram分享兩人合影，也引來朋友起鬨「在一起」，可見兩人曖昧身邊朋友都知情。

渡邊直美昨現身湯瑪士小火車電影記者會，受邀配音，被問到感情狀況，渡邊直美透露已和「熊男」沒連繫，目前也沒新對象，並透露自己還是喜歡身材高壯的男星，公開擇偶條件希望早日遇見對的人。

(中時電子報)