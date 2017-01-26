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《時來運轉》運彩報報 之 男女17高球 金雞跨年開幕

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伍茲
伍茲過去曾在鳳凰城公開賽展現一桿進洞神技。(美聯社資料照)

2017年LPGA與PGA賽事，將在農曆年期間接續開幕，女子組的巴哈馬菁英賽率先於1月27日除夕當天展開，隨後男子組的鳳凰城公開賽則在2月3日登場，兩場極具特色的高球開幕戰，將伴隨農曆金雞年期間關心賽事的彩迷一同熱鬧跨年！

巴哈馬菁英賽過去幾年都有台灣好手參賽，從狀況奇佳時的曾雅妮，到去年備戰里約奧運的龔怡萍、盧曉晴，以及國內知名好手徐薇凌等，均曾在參賽時的各輪中打出低桿數佳績，可說是特別值得國人關注的一項LPGA大賽。而巴哈馬菁英賽的另一大特色：則是球場天候特別不穩定。賽史上曾遇過暴雨落雷致使比賽中斷，更別說是著名的球場強風，讓眾家英雌得用更高深技術來克服惡劣環境。能從這項賽事勝出的后冠得主，可說是實至名歸，也預告新一年度的狀況會走得較為平順。

男子的鳳凰城公開賽則是LPGA每年開春大戲！中國大陸高球界甚至借用「春晚」一詞形容。原因是這項比賽是所有賽事當中，現場參與觀眾人數最多的一項賽事。去年正式賽四輪總觀眾人數總計564368人，打破2014年的563008人次紀錄。過去這項賽事還常跟美式足球超級盃撞期導致人數略減，但絲毫不受影響，仍大幅領先其他賽事。觀眾多主因和場地有關，一是此處洞距大且樹林遮蔽少，自然吸引球迷駐足；再則有第16洞為著名的「體育館洞(Stadium)」，類似環形看台的地形效果，讓高球愛好者喜歡來此享受舒適環境與現場氛圍。對選手來說，戰至此洞已近尾聲，必須更為專注！名將老虎伍茲曾在此洞寫下一桿進洞的難得紀錄，現場嗨翻的程度不難想見。

「巴哈馬菁英賽」球場風大，「鳳凰城公開賽」觀眾特多，這兩項因素讓選手間差異的實力出現干擾變數，在運彩投注上，特別推薦彩迷選擇賠率由低到高排名介於第二到第五的好手，一拚他們爆冷奪冠的機會，贏得更高賠率加成後的獎金。

(中時電子報)

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關鍵字：伍茲曾雅妮高球
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