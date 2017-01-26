NBA詹姆斯大三元 騎士仍輸國王
美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星詹姆斯（LeBron James）今天繳出連續第2場大三元，卻仍不足以挽救衛冕軍，騎士在延長賽以112比116不敵沙加緬度國王。
法新社報導，延長賽終了前30.8秒，國王隊阿夫拉羅（Aaron Afflalo）砍進3分球，讓國王取得115比112領先，詹姆斯哨響前10秒3分球出手沒進，國王中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）在終了前5秒罰進1球，底定比分。
騎士隊洛夫（Kevin Love）攻下21分抓下16籃板，厄文（Kyrie Irving）也挹注20分，但騎士隊全場34罰僅17中，另有18次失誤種下敗因。
國王隊柯森斯拿下全場最高的28分，外帶11籃板、9助攻、3抄截；阿夫拉羅攻下14分，柯利森（Darren Collison）23分。
詹姆斯全場砍下24分、13籃板與11助攻，但騎士仍吞下近8場比賽的第6敗。詹姆斯於24日騎士敗給紐奧良鵜鶘後要求隊友振作，今天的結果不會是他想要的。
在敗給鵜鶘後，詹姆斯稱騎士隊「頭重腳輕」，暗示他與厄文、洛夫等主力未獲足夠奧援。
騎士總經理葛里芬（David Griffin）對於詹姆斯這席球隊未準備好衛冕的談話特別震驚，但他表示，已和詹姆斯進行「良好的對話」。1060126
(中央社)
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