棒球助教猥褻學童 判13年
高雄市1所國小王姓棒球助教，利用球員集體住宿校園機會，對8名學童性侵或猥褻30次，還3次對未滿14歲男子性交等，高雄地方法院偵結，判刑13年徒刑。
法官指出，王男為滿足私慾，藉擔任助教的機會及地位，對球員猥褻性交，致國小學生身心受創甚鉅，且尚未賠償被害人，所以重判13年徒刑。
檢方認定王嫌從民國102年8月到隔年5月任棒球隊助理教練期間，利用學童對其信任和教育、訓練的監督關係，在宿舍內對學童強制猥褻、強制性交。
檢方發現多名學生受害，情況嚴重。高雄地檢署檢察長周章欽建請主管機關參酌檢方近來個案的偵辦結果，儘速就校園內學生課後社團、體育班隊教練或指導老師的招聘、管理研處改進，保護學生參與課後社團、體育班隊的人身安全。1060126
(中央社)
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