寵物第一次過年 專家這麼說

年節期間，常常會有人放鞭炮慶祝，家中第一次過年的寵物有時會被嚇到。對此，動物行為治療師戴更基說，飼主淡定面對才是最好選擇。

民眾家中如果有第一次過年的狗狗，戴更基表示，遇到鞭炮時，飼主必須要淡定，不要把鞭炮煙火當一回事。

戴更基解釋，狗會以主人的行為做為準則，會以主人的反應當作參考。千萬不要在鞭炮煙火聲響的時候去抱牠，或是安慰牠，因為不但沒有安慰到牠，反而等同告訴牠「鞭炮煙火真的很可怕」。在這不知不覺中，會不經意地教出一隻恐懼鞭炮煙火的狗。針對第一次過年的貓或其他寵物，戴更基表示，牠們不會像狗一樣參照主人的行為，牠們會以自己的想法來決定。

戴更基說，主人這時千萬不要抱牠或是安慰牠，牠需要的不是安慰，而是一個可以躲藏的「安全避難所」。

戴更基建議，可以用寵物的籠子當做避難所，原則是只要當寵物在裡面的時候，絕對不去打擾牠，包括抓牠出來、幫牠整理籠子，也不可以把籠子當做處罰的工具。

戴更基表示，對於寵物來說，安全的定義就是當牠在裡面的時候，完全不受打擾。這樣的態度及做法才會讓家中寵物發現那個籠子是牠的安全避難所，當遇到害怕或是壓力的事件，牠就會跑到籠子裡面躲藏，渡過危險的時段。

戴更基說，寵物在安全避難所內，會對鞭炮煙火的聲音逐漸習慣，未來就不會害怕了。即使無法習慣，起碼牠知道在這裡是安全的。1060126

(中央社)