國道現車潮 部分路段時速不足40公里

我要評比

春節假期將屆，據交通部台灣區國道高速公路局路況資訊系統，今天下午國道已出現車潮，國道1號楊梅到新竹、三義到豐原都已塞車，時速不足40公里。

明天就是除夕，午後國道已陸續出現返鄉車潮，截至下午2時20分，國1南下楊梅到新竹、三義到豐原都已塞車，時速不足40公里；另外，國道3號南下鶯歌系統到大溪車多，時速不到60公里。

行政院長林全巡視高公局行控中心時表示，車流不能完全控制，尊重高公局疏導措施，也期盼盡快排除事故，讓民眾越快抵達越好。1060126

(中央社)